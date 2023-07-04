Çukurova Belediyesi Yaz Sıcağında Çöp Konteynerlerini İlaçlı Su İle Temizliyor

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek, haşere ve mikropların üremesinin önüne geçmek için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizliyor. Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz aylarında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, çalışmaların Çukurova halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için yapıldığını ifade etti.

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek, haşere ve mikropların üremesinin önüne geçmek için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizliyor.

Çukurova Belediyesi, yeraltındaki ve üstündeki çöp konteynerlerini ilaçlı su ile temizliyor. Yaz sıcağında halkın kötü kokulardan rahatsız olmaması ve mikrop üreme alanlarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan belediye ekipleri, konteynerleri özel araçlarla dezenfekte ediyor. Çöp konteynerleri yanında Çukurova Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sokak ve caddeler ile parklarda da aynı uygulama yapılıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da yaz aylarında aşıcı sıcak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz-kış temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ancak yaz aylarında daha dikkatli olmamız ve daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Sıcaklardan dolayı artan kokuların önlenmesi ve mikropların üremesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarımızı sıklaştırıyoruz. Her şeyi Çukurova halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için yapıyoruz. Sulu meyvelerin kabukları ve atıkları hem daha fazla koku yapıyor hem de etrafı çok daha fazla kirletiyor. Bunların zaman geçirmeden toplanmasının yanı sıra çöp konteynerlerinin sık sık temizlenmesi gerektiğinin farkında olarak bu çalışmaları aksatmadan sürdürüyoruz. Her şey daha temiz bir Çukurova için."