Çukurören köyü imamevi hizmete açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan imamevi düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, hayırsever iş insanı İbrahim Hazer'e teşekkür etti.

Yıldız, "Devletimize ve milletimize her zaman böyle güzel insanlar lazım. Biz de elimizden geldiğince maddi manevi her zaman arkasında durmaya çalışacağız. İmamevimiz hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Çayıralan Müftüsü Şaban Çakır da İbrahim Hazer'in katkısıyla modern bir binaya kavuştuklarını anlatarak, "İş insanımız Çayıralan'da bir çok camiye, Kur'an kurslarına büyük yardımlar yapmaktadır. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

İş İnsanı İbrahim Hazer ise "Biz ne bırakabilir, ne yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Doğup büyüdüğümüz topraklara bir şeyler yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah daha güzel şeyler daha güzel projeler yaparız. Yeter ki köyümüz, etrafımız, çevremiz mutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından imamevinin açılışı yapıldı.