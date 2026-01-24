Haberler

Çukuca'da düzenelen voleybol turnuvası tamamlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı birinci olurken, Çukurca Gençlik Beyaz Gölge takımı ikinci sırada yer aldı.

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen voleybol turnuvasına birçok takım katıldı.

İlçedeki Saran Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın finalinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çukurca Gençlik Beyaz Gölge takımları karşılaştı.

Karşılaşmayı izleyen Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, turnuvada birinci olan İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı ile ikinci olan Çukurca Gençlik Beyaz Gölge takımına kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
