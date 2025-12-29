Haberler

Çukurca'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında köylere hizmet götürme amaçlı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin altyapı ihtiyaçları ve yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü.

Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer ihtiyaçları görüşüldü, yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Cebeci, köylere sunulan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona eren toplantıya Belediye Başkanı Nazmi Demir, encümenler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
