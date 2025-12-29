Çukurca'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer ihtiyaçları görüşüldü, yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Cebeci, köylere sunulan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona eren toplantıya Belediye Başkanı Nazmi Demir, encümenler ve muhtarlar katıldı.