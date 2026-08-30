Çukurca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören geçişiyle kutlandı. Törene askeri erkan, kurum müdürleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Tören geçişinin gerçekleştirildiği tören, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Törene Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ergün Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Recep Abdullah Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.