Çukurca Belediyesi Yeşil Alan Oluşturma Çalışmalarına Devam Ediyor

Çukurca Belediyesi Yeşil Alan Oluşturma Çalışmalarına Devam Ediyor
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Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki alanlarda ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yaparak vatandaşlara doğal bir ortam kazandırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Nazmi Demir, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi ile projeler yürüttüklerini ifade etti.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde meydandaki kaldırım ve refüjde düzenleme yaptı, fidan dikti.

Belediye Başkanı Nazmi Demir, vatandaşlara doğal ortam kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Belediye meydanındaki parkın vatandaşların zaman geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabilecekleri mekan haline getirileceğini belirten Demir, "Bu çalışmalarla çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz. Yürütülen projelerle belediyemizin yeşil alanlara verdiği önem daha da belirginleşti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
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