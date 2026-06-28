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Cudi Dağı'nda yaban keçileri görüntülendi

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Şırnak'taki Cudi Dağı'nın zirve kesiminde kayalık alanda dolaşan iki yaban keçisi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nın zirve kesiminde kayalık alanda dolaşan yaban keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Cudi Dağı'nın zirve bölgesinde görülen iki yaban keçisi, bir süre kayalıklar üzerinde dolaştı. Araçlarından inmeden bu anları cep telefonuyla kayıt altına alanlar, keçilerin doğal yaşam alanındaki hareketlerini görüntüledi. Sarp kayalıklar arasında rahatlıkla ilerleyen yaban keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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