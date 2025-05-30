Cudi Dağı'nda Sefine Festivali için Yeni Yol Çalışmaları Başladı

Cudi Dağı Sefine Festivali hazırlıkları başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağında 27-28 Haziranda yapılacak olan Hz. Nuh'u anma ve Sefine Festivali hazırlıkları kapsamında, Şırnak İl Özel İdaresi tarafından vatandaşların Sefine bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak için 2 kilometrelik yeni yol yapımına başladı.

Nuh'un gemisinin indiği yer olarak bilinen Cudi Dağı Sefine bölgesinde yeni yol çalışmaları ile kutsal olarak kabul edilen Sefine bölgesine erişimi rahatlatacak. 4 semavi din tarafında kutsal kabul edilen noktalarından biri olan Cudi Dağının Sefine bölgesinde 27-28 Haziranda yapılacak olan etkinliklerde vatandaşların ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol çalışmaları başladı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yeni bir yolun açılması için İl Özel İdare personelleri hummalı bir çalışma başlattı. Rakımı 2 bin 114 metre olan Cudi Dağı, sadece coğrafi yapısıyla değil, aynı zamanda tarihi ve dini önemiyle de dikkat çekiyor. Nuh'un gemisinin bu dağa indiğine inanılan Sefine bölgesi, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor.

Mevcut yolun dik ve keskin virajlarla dolu olması, Şırnaklılar için erişimi zorlaştırıyordu. Yeni yol sayesinde bu zorlukların büyük ölçüde aşılması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.