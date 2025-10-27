Haberler

Silopi'de Cudi Dağı'nda Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cudi Dağı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cudi Dağı'nda Kaymakam Çağlar Partal öncülüğünde 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Katılımcılar, Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Etkinlik sırasında dağın etekleri ve zirve bölgesinde Türk bayrakları açıldı. Yürüyüşün ardından program, Cudi Dağı'ndaki şehitlik ziyaretiyle devam etti. Ziyarette şehitler için dualar okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Kaymakam Partal, Cudi Dağı'nın özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında Cudi Dağı'nda Cumhuriyet yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı'na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
