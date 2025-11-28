Haberler

Çubuk'taki Yangın Sonrası Aile Otele Yerleştirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile, belediye tarafından otelde misafir edildi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangında zarar gören ailenin evinin yeniden yapılması için destek vereceklerini duyurdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün gece çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile, otele yerleştirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki tek katlı evleri sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yanan ailenin otele yerleştirilmesi talimatını verdi.

Kardeşleriyle yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale gelen Mustafa Karol, iki kardeşi ile yangından yara almadan kurtuldukları söyledi.

Olayın ardından Belediye Başkanı Demirbaş'ın kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Karol, "Geçici olarak bizi otelde misafir ediyorlar. Evin yeniden yapılması için Başkanımız destek vereceklerini de belirtti." dedi.

Karol, yangından geçimini yük taşıyarak sağladığı bisikleti kurtarabildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
