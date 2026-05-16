Çubuk'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aynı yönde seyreden üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara - Çubuk yolu Sünlü mevkisinde Ali P. idaresindeki 06 EKV 733 plakalı hafif ticari araç, Gamze K. yönetimindeki 06 DUG 911 plakalı otomobil ve Özkan D'nin kullandığı 67 AP 174 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Gamze K. ile hafif ticari araçtaki Elif P. ve Büşra S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
