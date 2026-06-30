Çubuk'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meyve bahçesinde tarla sürümü yaparken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meyve bahçesinde çalışma yaptığı sırada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim Köksal yönetimindeki 81 KG 304 plakalı traktör, meyve bahçesinde tarla sürümü yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim Köksal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.