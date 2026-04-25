Çubuk'ta kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
A.İ.A. idaresindeki 06 EET 501 plakalı hayvan yüklü kamyonet, Barbaros Mahallesi Kurbantepe Caddesi'nde aniden yola çıkan 3 yaşındaki Yakup Can Yalçın'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk yakınları tarafından otomobille kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner