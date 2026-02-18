Çubuk'ta "Hoş geldin Ramazan" yürüyüşü düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Hoş geldin Ramazan" yürüyüşü düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Cami Kebir önünde başlayan etkinlik, Atatürk Caddesi boyunca devam ederek Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve İHH Çubuk Temsilcisi Abdülhamit Ateş'in de katıldığı etkinlikte vatandaşlar "Hoş geldin ya Şehri Ramazan" pankartları taşıyarak yürüdü.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerindeki fenerlerle yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve ilahiler söylendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ramazan ayının başlangıcını coşkuyla karşıladıklarını belirterek, yürüyüşün geleneksel hale geldiğini söyledi. Demirbaş, Atatürk Parkı'nda kurulan iftar çadırının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, ramazan ayının huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

İHH Çubuk Temsilcisi Abdülhamit Ateş, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, bağış ve yardımların Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Program, havai fişek gösterisi ve yapılan duaların ardından sona erdi.