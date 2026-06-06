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Ankara'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan Mahmut Yiğittekin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ile zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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