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Çubuk Belediyesi'nden Öğrencilere İkram

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Çubuk Belediyesi, yurtlara yerleşen öğrencilere ve yakınlarına çay ve çorba ikram etti. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerini eğitim kenti olarak tanımlayarak, öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Çubuk Belediyesi ekipleri, yurtlara yerleşen öğrenciler ile yakınlarına çay ve çorba ikram etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

Öğrenciler ve yakınlarına, Çubuk Belediyesince kurulan stanttaki görevliler çay, su ve çorba ikram etti. İkramın, öğrencilerin yerleşme işlemleri tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Öğrencileri karşılan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yurdun dört bir yanından gelen tüm öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

Çubuk'un bir eğitim kenti olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Sadece bu yurtta 7 bin öğrencimiz ilçemizde misafirimiz oluyor. Diğer yurt ve evlerle birlikte bu sayı yaklaşık 30 bini bulmaktadır. Bu, ilçemiz açısından önemli bir sayıdır. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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