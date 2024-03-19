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Çubuk Belediyesi Çölyak Hastalarına Gıda Paketi Dağıttı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına belediye tarafından destek paketi dağıtıldı. Çubuk Belediyesi, 50 aileye glütensiz gıda ürünlerini içeren paketler dağıttı. Başkan Demirbaş, çölyak hastalarına destek verdiklerini belirterek, hastaların ve yakınlarının yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına belediye tarafından gıda paketi dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 50 aileye dağıtıldı. Periyodik aralıklarla dağıtılacak paketlerde 22 ürün bulunuyor.

Dağıtım töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak ilçelerinde 3 yıldır çölyak hastalarına destek verdiklerini söyledi.

Bu ürünleri almakta zorlanan hastaların ve yakınlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirten Demirbaş, "Tüm hastalarımıza Allah şifa versin. Belki tüm zamanlı olarak burada verdiğimiz ürünler ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir ama bir nebze de olsun sizlere destek olacağına inanıyoruz." dedi.

Çölyak hastalarından Canan Sarıcan ise destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz. İlk defa biz böyle bir şeye başvurduk ve hemen kaydetmişler. Dün telefon gelince şaşırdık." ifadesini kullandı.

Oğlunun çölyak hastası olduğunu aktaran Songül Özgören de "Belediyemizden iki yıldır bu desteği alıyoruz. Teşekkür ederim. Daha önce imkanlarımızı yettiği sürece paramızla alıyorduk. Birini alıyorduk, birini alamıyorduk. İki yıldır tüm gıdalara erişebiliyoruz." diye konuştu.

Hacı Mustafa Çelik de Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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