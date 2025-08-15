Çubuk Belediye Başkanı, 500 Tam Puan Alan Öğrencileri Ağırladı
Çubuk'ta LGS'de 500 tam puan alan üç öğrenciden biri olan Alperen Alaçam, ailesiyle birlikte Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından tebrik edildi. Demirbaş, bu başarıyı ilçenin eğitim düzeyinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan öğrenci ve ailesini ağırladı.
Demirbaş, ziyarette, ilçede 3 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığını belirtti.
Öğrenci ve aileyi tebrik eden Demirbaş, "Alperen kardeşimiz tam puan aldı. İlçemizden üç öğrencimizin 500 tam puan alması nüfusumuza göre çok önemli bir başarı. Bu çoğu ilde olmayan bir durum. Dört yıldır uyguladığımız deneme sınavı programının ne kadar faydalı olduğunu görmek bizi gururlandırıyor."ifadesini kullandı.
Öğrenci Alperen Alaçam da sınav ortamına deneme sınavları sayesinde alıştığını kaydetti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel