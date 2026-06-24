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Çubuk'ta görev yeri değişen hakim ve savcılara veda programı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş ve görev yerleri değişen hakim-savcılar için Çubuk Adliyesi'nde veda programı düzenlendi. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve adliye mensupları katıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Göktaş ile görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Çubuk Adliyesi tarafından düzenlenen programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Konuşmalarda, görev süreleri boyunca ilçeye hizmet eden yargı mensuplarına teşekkür edilerek yeni görev yerlerinde başarılar dilendi. Başsavcı Nevzat Göktaş da Çubuk'ta geçirdiği üç yılın önemli bir tecrübe olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Program sonunda Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından Göktaş'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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