Haberler

ÇÜ'de düzenlenen Gazze İçin Bilim Kafe etkinliğinde eğitim zorlukları konuşuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇÜ'de düzenlenen Gazze İçin Bilim Kafe etkinliğinde eğitim zorlukları konuşuldu
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇÜ'de düzenlenen “Gazze İçin Bilim Kafe Etkinliği”nde Gazze’deki eğitim ve akademik çalışmalar ele alındı. Gazze’den telekonferansla katılan öğrenciler ve akademisyenler zorluklarını paylaştı; ÇÜ Rektörü Beriş, insani durumun görünür kılınmasının önemini vurguladı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe Etkinliği" kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

ÇÜ Bilim İletişim Ofisi tarafından Hacı Nuri Çomu Diyanet Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Gazze'deki eğitim ve akademik çalışmalar ele alındı.

Etkinliğe Gazze'den telekonferansla katılan öğrenciler ve akademisyenler, eğitim hayatlarını sürdürürken yaşadıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun görünür kılınmasının önemli olduğunu söyledi.

Filistinli çocukların uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde büyüdüğünü belirten Beriş, şunları kaydetti:

"Filistin'de, dünyanın gözleri önünde yaşanan ve çoktan soykırım boyutlarına ulaşan bu zulüm, binaları yıkmakla, masumları katletmekle kalmıyor, toplumsal hafızayı da tahrip ediyor. Barış yalnızca silahların susması değil çocukların güven içerisinde okula gidebilmesi, geleceğe dair güzel ve büyük hayaller kurabilmesi, geceleri yarınından korkmadan uyuyabilmesidir."

Kaynak: AA
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Maymun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bunu hiç beklemiyordu! 91 yaşındaki kadının korkunç sonu kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!