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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin Denizcilik Politikalarını açıkladı: İhmalin karşısına denetimi, riskin karşısına önlemi koyacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin Denizcilik Politikalarını açıkladı: İhmalin karşısına denetimi, riskin karşısına önlemi koyacağız
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı açıkladı. İncirli, Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin ayrılacağını ve gemi ile denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açılacağını belirtti.

(LEFKOŞA) - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı açıkladı. İncirli, Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin ayrılacağını ve gemi ile denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açılacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP'nin 10 başlıktan oluşan Denizcilik Politikaları'nı kamuoyuyla paylaştı.

İncirli, denizcilik alanındaki idari yapının yeniden düzenleneceğini belirterek Denizcilik Dairesi kurulacağını, liman otoritesi ile denizcilik işlerinin birbirinden ayrılacağını söyledi.

Gemi ve denetim kayıtlarının dijital ortamda kamuoyuna açık hale getirileceğini ifade eden İncirli, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, "Denetimsizliğe, kuralsızlığa ve ihmale hiçbir koşulda göz yummayacağız. İhmalin karşısına denetimi, riskin karşısına önlemi koyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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