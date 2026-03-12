CSO Ada Ankara, ara tatilde çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturacak

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 14-19 Mart ara tatili dolayısıyla hazırladığı programlarla çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, konserlerden tiyatro oyunlarına, geleneksel sahne sanatlarından Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarına kadar uzanan etkinliklerle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil deneyimi sunulacak.

Ara tatil boyunca düzenlenecek etkinliklerde minik sanatseverler, dünyaca ünlü karakterlerin sahne aldığı gösterilerden çocuk korolarının konserlerine kadar birçok farklı etkinlikle buluşacak.

Program kapsamında tiyatro oyunları, müzikli sahne performansları ve interaktif gösterilerle çocukların hayal gücünü geliştiren renkli bir kültür sanat atmosferi oluşturulacak.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde ise çocuklar, havacılık ve teknoloji dünyasıyla tanışma fırsatı yakalayacak. Model uçak tasarımı, uçuş simülatörü deneyimi ve yaratıcı tasarım çalışmalarıyla desteklenen bu atölyelerde, genç katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir keşif ortamı sunulacak.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında ilk olarak Susam Sokağı, 14 Mart'ta saat 14.00'te Bankkart Mavi Salon'da çocuklarla buluşacak.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu "Sesin Atlası" adlı konseri ile 14 Mart'ta saat 18.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da izleyicilerle buluşacak. Konserde, Mine Özalp şef, Oğulcan Gökalp yardımcı şef ve Özgün Ersoy piyano ile sahnede yer alacak.

"Nasreddin Hoca ile Keloğlan Macera Ormanında" adlı tiyatro oyunu ile müzikli ve danslı tiyatro oyunu "Karagöz'ün Türküsü" 15 Mart'ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak."

Aynı gün müzik, dans ve macera dolu bir gösterinin sunulacağı "Palyaçolar Sirki" gösterisinde 2 yaş ve üzeri tüm çocuklar bu müzikalde sahne sanatlarını tanıma fırsatı bulacak.

"Alis Harikalar Diyarında" müzikli ve danslı çocuk oyunu ise 17 Mart'ta Bankkart Mavi Salon'da izleyicilere sunulacak."

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek

Milli Teknoloji Hamlesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler ise 14 Mart'ta "Kaan İHA ile Milli Teknolojiye Dokun" atölyesi CSO Ada Ankara Fuaye'de başlayacak.

"Hürjet Planör" atölyesi 15-18 Mart tarihlerinde, "Kızılelma Göklerin Hakimi" atölyesi 16-19 Mart tarihlerinde CSO Ada Ankara Fuaye'de gerçekleştirilecek."

Bu etkinliklerde çocuklar, uçak modellerini tasarım ve yapım aşamalarını tamamlayarak kendi uçaklarının uçuşunu gerçekleştirecek.

Uçuş simülatörleri üzerinden İHA ve uçak pilotluğu deneyimi yaşayacak çocuklar, kendi uçuş kimlik kartlarını tasarlayabilecek.

Tasarım ve yapım sürecinin ardından gerçekleştirilecek uçuş uygulamaları ile öğrenciler, havacılık, mühendislik ve tasarım alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirecek. Atölye, genç katılımcılara hem eğitici hem de interaktif bir teknoloji deneyimi sunmayı amaçlıyor.