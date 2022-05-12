CRR Senfoni Orkestrası Sezonu Yaza Merhaba Konseriyle Kapatıyor

Dünyaca Ünlü Bariton Pietro Spagnoli ve Tenor Mert Süngü'den Yaz Aryaları

Konserde sanatçılara, Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Orkestranın bu son sezonki kapanış konserinde müzikseverleri yaz aryalarından oluşan bir repertuvar bekliyor.

La Scala'nın hocalarından olan Pietro Spagnoli ilk çıkışını Kraliyet Operası'nda Figaro ile yaptı. O zamandan bu yana aralarında Viyana Devlet Operası, Berlin Devlet Operası, Milano'da La Scala, Madrid'te Teatro Real ve New York'ta Metropolitan Opera'nın bulunduğu önemli mekânlarda performans sergiledi. Genellikle Mozart, Donizette ve Rossini operalarındaki başrolleri yorumlayan Spagnoli CRR'deki konserde uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren tenor Mert Süngü ile aynı sahneyi paylaşacak. Süngü Bolşoy, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Deresden, Staatoper Stuttgart, Poma, Napoli, Palermo operalarında aralarında bulunduğu pek çok önemli opera sahnesinde başroller söyledi.

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