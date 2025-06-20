Cristina Kirchner Ev Hapsinde Destekçilerine Seslendi

Arjantin'de yolsuzluk davası kapsamında 6 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, ev hapsinde tutulduğu sırada evinin balkonundan destekçilerine seslendi.

Federal mahkemenin hapis cezasını ev hapsine çevirdiği Kirchner, Buenos Aires'in Constitucion Mahallesi'ndeki evinden yüzlerce destekçisini selamladı.

İsim vermeden mevcut hükümeti eleştiren Kirchner, şunları söyledi:

"Anlamanız gereken bir şey var: Beni hapse atabilirsiniz ama tüm Arjantin halkını hapse atamazsınız. Gerçek ekonomik güç, bu modelin geleceği olmadığını biliyor ve bu yüzden ben hapisteyim."

Kirchner, iktidara geri döneceklerini vurgulayarak, "Geri döneceğiz, ama daha bilge, daha birleşmiş ve daha güçlü olarak. Sizinle birlikte olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Bunu yapacağız çünkü bizde başkalarında olmayan bir şey var: Halkımız ve vatanımız." dedi.

Kirchner, destekçilerine teşekkür ederek, "Milli marşı büyük bir coşkuyla söylediklerini duydum. Ama en çok hoşuma giden şey, 'geri döneceğiz, geri döneceğiz' sözleri oldu." ifadesini kullandı.

Bu arada, Arjantin mahkemesi, ev hapsi süresince Kirchner'in balkona çıkmasının yasak olmadığını ve bu konuda herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını açıkladı.

Arjantin'de federal mahkeme, 18 Haziran'da yolsuzluk davası kapsamında 6 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Kirchner'in cezasını ev hapsine çevirmişti.

Süreç

Ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, 6 Aralık 2022'de hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı.

Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı, 10 Haziran'da Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, oy birliğiyle Kirchner'in avukatlarının itirazını reddetmiş ve eski devlet başkanına yolsuzluk davasından verilen 6 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi Davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.