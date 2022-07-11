COX'S BAZAR - Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

COX'S BAZAR - Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi veriyor

AA - Güven Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Kentteki 34 mülteci kampında bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman yaşıyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Cox's Bazar'daki Arakan Mülteci Kampı'nda zorlu koşullar dikkati çekiyor. Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kamp sakinlerinden en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor.

Kaldıkları bambu evlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam savaşı veren Arakanlı kadınların yüzleri, yaşadıkları yoksulluğu, çaresizliği, doğdukları topraklara özlemi ve umutsuzluğu anlatıyor.

Temel insan hakkı eğitimden bile yoksun çocuklar ise dışarı çıkmaları yasak olduğu için kampta zaman geçirmenin türlü yollarını buluyor.

Bazen basit bir oyuncak bazense küçük kardeşleri, çocukları bu zorlu şartlardan koparıyor ve gözlerinin içinin gülmesine vesile oluyor.

AA / Güven Yılmaz - Güncel

Bangladeş Myanmar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title