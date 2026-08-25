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Dolly Parton 80 yaşında vefat etti

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Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında ABD'nin Nashville kentinde hayatını kaybetti. 'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi hitlere imza atan Parton için Trump, bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi ve başsağlığı diledi.

Country müziğin en önemli isimlerinden biri olan sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Parton'ın basın danışmanı yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki sanatçının ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde vefat ettiğini duyurdu.

Kariyeri boyunca birçok şarkı besteleyen Parton, "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi 100 milyondan fazla satış yapan ve 1 milyardan fazla dinlenen şarkılarıyla akıllara yer etti.

Trump'tan başsağlığı

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Parton'ı "en iyi country şarkıcılarından birisi" olarak tanımlayarak, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sanatçının vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülkede "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatı verdi.

Kaynak: AA
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