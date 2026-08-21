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Ayvaz Su Fest'te Coşkun Sabah Rüzgarı

Ayvaz Su Fest'te Coşkun Sabah Rüzgarı
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Niksar Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Ayvaz Su Fest kapsamında sanatçı Coşkun Sabah konser verdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkılara eşlik etti. Festival, 22 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Niksar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ayvaz Su Fest kapsamında sanatçı Coşkun Sabah konser verdi.

Niksar'ın simgelerinden Ayvaz Suyu'nun adını taşıyan festival, 13-22 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında sahne alan Coşkun Sabah, sevilen eserlerini seslendirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konsere Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Erbaa Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Remzi Demir, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile vatandaşlar katıldı.

Ayvaz Su Fest'in farklı etkinlik ve konserlerle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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