Sinema oyuncusu Coşkun Göğen taburcu edildi
500'ü aşkın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Göğen, vizyondaki 'Mitoloji Mafyası' filminin çekimleri sırasında üşüttüğünü ifade etti.
Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde rol alan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Antalya Şehir Hastanesi'nde nefes darlığı şikayetiyle bir süredir tedavi gören Göğen, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Göğen, vizyonda olan "Mitoloji Mafyası" filminin Çanakkale'deki çekimleri sırasında üşüttüğünü belirtmişti.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel