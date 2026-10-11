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ÇOSB itfaiyesinin 60 saatlik eğitimini tamamlayanlara MEB onaylı belge verilecek

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ÇOSB itfaiyesi, yangın önleme ve söndürme ile afetlere müdahale kapasitesini artırmak için 60 saatlik eğitim başlattı. Eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara MEB onaylı belge verilecek.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) itfaiyesi, yangınların önlenmesi ve söndürülmesi ile olası afetlere müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 60 saatlik eğitim programı başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü müfredatına uygun hazırlanan "İtfaiyecilik, Yangın Önleme ve Söndürme Kurs Programı"nın ilk dersine Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman ve ÇOSB yetkilileri katıldı.

Toplam 60 saat olarak planlanan eğitimlerde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, yangın sınıfları, yangın önleme yöntemleri ve söndürme teknikleri hakkında bilgi veriliyor.

Eğitimde temel yaşam desteği, ilk yardım, kriz anında iletişim, stres yönetimi, acil durum planlaması ve tatbikat analizlerine ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek.

Kaynak: AA
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