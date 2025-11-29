Cosabella, Window Eurasia 2025 Fuarı'nda Alüminyum Sistemlerini Tanıttı

WİNDOW Eurasia 2025 Fuarı'nda yer alan alüminyum üreticilerinden Alkor Alüminyum'un markası Cosabella'nın alüminyum sürme kapı, pencere ve cephe sistemlerini sergilediği stant, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. SD 36 alüminyum sürme sistemi minimal profil yapısı, taşıyıcı kapasitesi ve kullanım mekanizmasıyla fuarın en dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Alkor Alüminyum'un markası Cosabella, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Window Eurasia 2025 Fuarı'na katıldı. Cosabella, alüminyum sürme sistemler, kapı, pencere ve cephe çözümlerini içeren standıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dört gün süren fuar boyunca mimarlar, inşaat firmaları, proje ofisleri ile yurt içi ve yurt dışından gelen distribütörler, Cosabella'nın ürün gamını incelemek üzere standı ziyaret etti.

Cosabella'nın standında sergilenen sistemler minimal tasarım yaklaşımı, statik dayanım özellikleri, yüksek kanat yüksekliklerini ve geniş cam yüzeylerini destekleyen yapılarıyla teknik açıdan değerlendirildi. Minimal çerçeve çizgisi, hareket mekanizmalarının kullanım hissi ve sistemlerin bütünleşik tasarım yapısı, mimari projelerde kullanım açısından ziyaretçilerin sorularını yönelttiği konular arasında yer aldı. Aksesuar ve kritik bileşenlerin Cosabella tarafından üretildiği belirtildi. Mimarlar ve yapı profesyonelleri, ince profilli kapı-pencere çözümlerinin projelerde sağladığı teknik katkılara ilişkin bilgi aldı. Enerji verimliliği, taşıyıcı yapı performansı ve modern projelere uyum sağlayan sistem özellikleri hakkında marka temsilcileri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Cosabella'nın fuarda tanıttığı ürünler arasında SD 22, SD 23, SD 32, SD 33, SD 35 ve SD 36 alüminyum sürme sistemleri ile WD 42 ve WD 52 alüminyum açılır sistemler yer aldı. Ayrıca FS 72 cephe, RS 82 küpeşte/korkuluk sistemleri, SS 92 bölme çözümleri ve DS 62 katlanır, DS 63 giriş, DS 64 pivot kapı sistemleri de ziyaretçilere sunuldu. Tüm ürünler, modern mimaride minimal tasarım, yüksek dayanım ve uzun ömürlü kullanım gereksinimlerine yönelik olarak tanıtıldı.

Standı ziyaret eden profesyoneller, projeye özel sistem üretimiyle ilgili olarak AR-GE ve tasarım süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Cosabella'nın özel taleplere göre sistem tasarlayabilen mühendislik ve üretim altyapısına sahip olduğu belirtildi. Markanın Avrupa, Amerika ve Orta Doğu-Avrasya bölgelerinde faaliyet gösterdiği; Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, ABD, Karayip bölgesi, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve Pakistan'ın başlıca pazarlar arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Fuarın dikkat çeken ürünlerinden SD 36 minimal sürme sistemi, profil inceliği, taşıyıcı kapasitesi ve kullanım mekanizması açısından teknik verileriyle tanıtıldı. Sistem 16/28 mm ısı yalıtımı, Class 9A su geçirmezlik, Class 4 hava geçirimsizlik, C4/B4 rüzgar yükü dayanımı değerleri ile gömme, yarı gömme ve kapalı montaj seçenekleriyle sunuldu. Akıllı ev ve otomasyon sistemleriyle uyumlu kullanım özelliği de ziyaretçiler tarafından incelendi.

Cosabella'nın fuar süresince yürüttüğü görüşmelerin, Türkiye ve uluslararası pazarlardaki satış ve iş birliği çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.