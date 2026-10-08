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Çorum Valisi Çalgan, Şapinuva'da 4 bin 533 tablet için UNESCO sürecini anlattı

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Çorum Valisi Ali Çalgan, Ortaköy'deki Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çalgan, 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçalarının UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması sürecinin mirasın tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Şapinuva'nın binlerce yıllık kalıntılarını gezen Çalgan, kazı başkanı ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalgan, gazetecilere, Şapinuva'nın Hitit tarihine ve insanlığın kültürel hafızasına katkı sunan önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Şapinuva Ören Yeri'nde bulunan çivi yazılı tabletlerin UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması amacıyla çalışma yürütüldüğünü belirten Çalgan, "Şapinuva, Hitit medeniyetinin siyasi, idari, dini ve kültürel hayatına ışık tutan son derece önemli bir merkezdir. Burada ortaya çıkarılan 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçaları yalnızca Anadolu tarihi açısından değil, insanlığın ortak kültürel hafızası açısından da büyük değer taşımaktadır. Şapinuva tabletlerinin UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması amacıyla başlatılan bu sürecin, sahip olduğumuz bu eşsiz mirasın dünyaya tanıtılmasına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da katıldı.

Kaynak: AA
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