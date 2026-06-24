Haberler

Çorum Valisi Çalgan, Dodurga'da incelemede bulundu

Çorum Valisi Çalgan, Dodurga'da incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesini ziyaret ederek kamu kurumları ve yerel yönetimlerin çalışmalarını yerinde inceledi, emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesini ziyaret ederek kamu kurumları ve yerel yönetimlerin çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalgan, kamu kurumlarının çalışmaları ile mahalli idarelerin faaliyetlerini yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek amacıyla Dodurga'ya gitti.

Dodurga Kaymakamlığını ziyaret eden Çalgan, Kaymakam Gizem Tokur'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette emniyet ve asayiş başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Dodurga İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çalgan, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline çalışmalarında başarı diledi, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Çalgan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı da ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı

Evinin altı darphane gibi: 40 günde 216 bin lira kazandı
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

Hayal edilen tatil başlamadan bitti: Lüks gemide ortalık fena karıştı
Kırpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi

Dev heyecana günler kaldı! Tam 2 ton zeytinyağı kullanılacak
Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü

Sadece 16 yaşındaydı! İnşaat halindeki fabrikada can verdi
A Milli Takım kendini bile bile yakmış

Bizimkiler kendini bile bile yakmış!
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu