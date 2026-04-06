Çorum Valisi Çalgan AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutlayarak, ajansın bağımsız habercilik anlayışını ve ulusal misyonunu vurguladı. Çalgan, AA'nın tarihi rolüne ve gazetecilikteki başarısına dikkat çekti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Çalgan, kutlama mesajında, AA'nın kurulduğu günden bugüne basın ve yayın ilkelerinden ödün vermeden, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini vurguladı.

AA'nın bir asrı aşan tecrübesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en köklü haber kaynaklarından olduğuna dikkati çeken Çalgan, AA'nın Milli Mücadele yıllarında üstlendiği tarihi misyonunu bugün de aynı kararlılıkla ve sorumlulukla sürdürdüğünü, yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırarak milletin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın kuruluşundan itibaren yalnızca haber aktaran bir kurum değil, aynı zamanda milletin iradesini ve bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyuran bir iletişim köprüsü olduğunu anlatan Çalgan, şunları kaydetti:

"Bugün de teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çağın gereklerine uygun şekilde kendini sürekli yenileyip geliştirmekte, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
