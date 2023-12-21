Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Başpınar Mahallesi Sarıtepe Mezarlığı karşısında Halil Keyvan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sungurlu Belediye Başkan Vekili Mesut Özsaray ve Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, olay yerine gelerek bilgi aldı.