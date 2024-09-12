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Çorum'un Laçin ve İskilip ilçelerinde İlköğretim Haftası kutlandı

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Çamlıca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, öğrencilere başarı dileklerini iletti. İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Çorum'un Laçin ve İskilip ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Çamlıca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Törene Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İskilip

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven de katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Altunöz Aykut - Güncel

Hükümet Çamlıca İskilip Eğitim Güncel Laçin

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