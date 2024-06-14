Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Kargı ilçesinde 1542 öğrenci karnelerini aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Akkise Köyü Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, törende öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerden yaz tatilini verimli geçirmelerini isteyen Aksoy, öğretmenlere de emeklerinden ötürü teşekkür etti. Törene İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da katıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 1542 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Akkise Köyü Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, törende öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilerden yaz tatilini verimli geçirmelerini isteyen Aksoy, öğretmenlere de emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Törene İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Akkise Kargı Çorum Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

 Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi

Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title