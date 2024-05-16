Çorum'un Bayat ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi
Bayat İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Seher Söyler, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Ceylan ve kurum müdürleri kitap okudu. İlçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, seçtikleri kitapları 1 saat boyunca okudu. Etkinliğin ardından Kaymakam Söyler, katılımcılarla sohbet etti.
Çorum'un Bayat ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Bayat İlçe Halk Kütüphanesindeki etkinlikte Kaymakam Seher Söyler, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Ceylan ve kurum müdürleri kitap okudu.
İlçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, seçtikleri kitapları 1 saat boyunca okudu.
Etkinliğin ardından Kaymakam Söyler, katılımcılarla sohbet etti.