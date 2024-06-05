Çorum'un Bayat ilçesinde ilkokul öğrencileri yıl sonu şenliği düzenlendi
Atatürk İlkokulunda düzenlenen şenlikte, öğrenciler çeşitli yarışmalar ve gösteriler sergiledi. Öğrencilerin sergilediği koreografik gösteriler katılımcılardan ilgi gördü. Program sonunda katılımcılara çeşitli ürünler ikram edildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde ilkokul öğrencileri yıl sonu şenliği düzenledi.
Atatürk İlkokulunda düzenlenen şenlikte, öğrenciler çeşitli yarışmalar ve gösteriler sergiledi.
Öğrencilerin sergilediği koreografik gösteriler katılımcılardan ilgi gördü.
Program sonunda katılımcılara çeşitli ürünler ikram edildi.