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Çorum'un Alaca İlçesinde İnşaatta Yangın Çıktı

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Çorum'un Alaca ilçesindeki bir inşaatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın, Yıldızhan Mahallesi Çiçek Sokak'taki inşaatta, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve birçok plastik su borusunun yanmasına neden oldu.

Çorum'un Alaca ilçesindeki bir inşaatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldızhan Mahallesi Çiçek Sokak'taki inşaatta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, inşaatta bulunan çok sayıda plastik su borusu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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