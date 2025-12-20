Haberler

Çorum şubesi "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüllendirildi

Güncelleme:
Yeşilay Çorum Şubesi, yıl içinde öne çıkan başarılarından ötürü "Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi"nde ödüle layık görüldü.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Çorum Şubesi kurucu başkanı ve Yeşilay Genel Başkan Danışmanı Türker Ejder, şube sorumlusu Ali Mansur, gençlik komisyonu başkanı Efrahim Taş, YEDAM sosyal hizmet uzmanı Aliyenur Kantar, YEDAM halkla ilişkiler uzmanı Mervenur Gedikdaş, Hitit Üniversitesi sorumlusu Sümeyye Yılmaz ile bölge koordinatör sorumlusu Kübra Gökmen katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapılan zirvede, Yeşilay'ın hedefleri doğrultusunda öne çıkan çalışmalar yapan şubelere ödül verildi.

Yeşilay Çorum Şubesi, temmuz ayında en fazla faydalanıcıya ulaşan, eylül ayında en fazla gönüllü kazanan, en çok SMS bağışı alan Türkiye üçüncüsü şube ve en aktif çalışan gençlik komisyonu birincisi şube kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengil, Yeşilay Çorum Şubesinin 120 şube arasında ilk 10'da yer aldığını bildirdi.

Gelecek yıl Türkiye birinciliği hedeflediklerini vurgulayan Cengil, bu hedefle çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
