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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Emrah A. (23) ile Serdar K. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar K, otomatik tüfekle ateş ederek Emrah A'yı yaraladı. İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar K. ise terminalde görevli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tüfek, çok sayıda fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Emrah A. (23) ile Serdar K. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar K, otomatik tüfekle ateş ederek Emrah A'yı yaraladı.

İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Serdar K. ise terminalde görevli polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tüfek, çok sayıda fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Hitit Üniversitesi Emrah Kavga Çorum Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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