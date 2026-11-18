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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, güvercinleri kovalarken bir işletmenin camına çarpıp yaralanan atmaca, çalışan Ömer Şimşek tarafından korumaya alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay, D-100 kara yolu kenarındaki Kuzey Park işletmesinin önünde meydana geldi. İşletme çevresinde uçan güvercinleri kovalayan atmaca, hızla ilerlerken işletmenin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen atmacanın yaralandığını fark eden işletme çalışanları, kuşa müdahale etti. İşletme çalışanı Ömer Şimşek, yerde hareketsiz halde bulduğu atmacayı koruma altına aldı. Yaralı kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen Şimşek, atmacayı yetkililere teslim etti. Atmaca, bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla ilgili birime götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı