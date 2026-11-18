Çorum-Osmancık kara yolunda devrilen otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum-Osmancık kara yolu Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat G. idaresindeki 06 PKM 49 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mine G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA