Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çorum kazasında yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, ölü sayısı 5'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum kazasında yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, ölü sayısı 5'e çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde 7 Ekim'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan 3 çocuk annesi, hastanede 11 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kadının ölümüyle kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi; cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan Sema Münevver Lal (38), hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Lal'ın ölümüyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, 7 Ekim'de Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı cip çarpıştı. Sürücüler Yılmaz ve Üstünel ile otomobildeki Hüsra Lal (6) ve Ömer Cebeci yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sema Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 11 gündür tedavi gören Sema Münevver Lal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk annesi Sema Münevver Lal'ın cenazesinin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

Yağmacılar gözlerini iyice kararttı!
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü!
Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar

Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Sosyal medyadan ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta'ya 20 milyon, TikTok'a 4 milyon lira

Instagram'daki ev ve araba ilanına ceza yağdı! Meta da kaçamadı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz

Trabzonspor maçı öncesi büyük sürpriz!
Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Otobüs seyir halindeyken yaşandı