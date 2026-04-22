Kargı'da makamlar çocuklara devredildi

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlar temsili olarak çocuklara devredildi. Kaymakam Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, öğrencilerle devir teslim töreni düzenledi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, makamını Kargı Atatürk İlkokulu öğrencisi Ebrar Elmas Demirtaş'a, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ise koltuğunu Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Zülal Kuzu'ya bıraktı.

Temsili devir teslim törenlerinde öğrenciler, kısa süreliğine de olsa yönetim görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

