Çorum İskilip'te Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ÇORUM'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Kozveren köyünde saat 01.00 sıralarında İsmet Çördük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kardeşleri Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.