Çorum İskilip'te traktörle tarlaya yazılan 'Vatan'ı gören grup dronla görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'dan motosikletleriyle Çorum'un İskilip ilçesine gelen grup, bir çiftçinin tarlasına traktörle yazdığı 'Vatan' kelimesini gördü. Gruptaki bir kişinin dronla havadan görüntüleyip sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede beğeni aldı.
ÇORUM'un İskilip ilçesine gezmeye gelen grup, bir çiftçinin traktörle tarlasına yazdığı 'Vatan' kelimesini gördü. Gruptaki Kürşad Şahin'in dronla havadan görüntüleyerek sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni aldı.
Ankara'dan motosikletleriyle yola çıkan bir grup arkadaş, pazar günü Çorum'un İskilip ilçesine geldi. İlçeye giriş yaptıkları sırada bir çiftçinin tarlasına traktörle yazdığı 'Vatan' kelimesini gören grup, durarak yazıyı inceledi. Grupta bulunan Kürşad Şahin, dron havalandırarak tarladaki yazıyı havadan görüntüledi. Şahin'in sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede beğeni aldı.