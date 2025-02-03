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Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Cemil Çağlar, 2024-2025 yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çorum'daki çeşitli okulları ziyaret etti ve öğretmenler ile öğrencilerle bir araya geldi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2024-2025 yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle kentteki bazı okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Çağlar, İnönü Anadolu Lisesi, İpekli Bağlar Anaokulu, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde okullarda inceleme yapan Çağlar, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Çağlar, ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilere ikinci dönemin başarı ve mutluluk getirmesi dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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