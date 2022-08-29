Çorum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış...
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Çorum gündem haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar."
Kaynak: AA / Barış Kılıç - Güncel