Çorum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış... Güncel Haberler Çorum gündem haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." Güncel Kaynak: AA / Barış Kılıç Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çorum haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış... - Haberler

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