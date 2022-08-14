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Çorum haber | Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum haber | Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum haberler: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok'un daha önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından Erol, Erdoğan ve Abdullah Tayyip Olçok ile diğer şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Abdullah Tayyip Olçok Erol Olçok Çorum Güncel Haberler

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